Красный Крест РФ приглашает фирмы МО на конкурс «Лидер корпоративного донорства»

24 июня 2026, 11:25

Фото: istockphoto/SeventyFour

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» (РКК) объявила о старте V Всероссийского конкурса лучших практик по развитию культуры донорства «Лидер корпоративного донорства». Мероприятие проводится при поддержке Федерального медико-биологического агентства и Минздрава России по федеральному проекту «Поддержка деятельности Российского Красного Креста».