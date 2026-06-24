Красный Крест РФ приглашает фирмы МО на конкурс «Лидер корпоративного донорства»
Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» (РКК) объявила о старте V Всероссийского конкурса лучших практик по развитию культуры донорства «Лидер корпоративного донорства». Мероприятие проводится при поддержке Федерального медико-биологического агентства и Минздрава России по федеральному проекту «Поддержка деятельности Российского Красного Креста».
Конкурс направлен на популяризацию безвозмездного, ответственного и регулярного донорства крови и костного мозга, а также на поощрение корпоративных социальных инициатив в этой сфере. К участию приглашаются коммерческие, некоммерческие и государственные организации всех размеров — от малых предприятий (до 100 сотрудников) до крупных корпораций (более 251 человека).
Заявки принимаются по шести основным номинациям, включая «Лучшую мотивационную программу для доноров», «Лучший корпоративный День донора» и «Лучший проект по развитию донорства костного мозга». Также учредили специальные номинации — за самый интересный медиапроект и лучшую историю донора среди сотрудников.
Конкурс пройдет в два этапа: региональный (до 1 августа) и федеральный, итоги которого подведут не позднее 30 октября. Победителей наградят в ноябре специальными призами от организатора. Подробная информация об условиях участия, порядке подачи заявок и критериях оценки доступна на официальном сайте Российского Красного Креста.
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