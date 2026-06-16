Стартовал прием заявок на Международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»

16 июня 2026, 11:00

Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

Атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий могут подать заявки на участие в девятом сезоне Международной конкурс-премии «КАРДО». Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» считается первой в мире премией в области уличной культуры и спорта.