Стартовал прием заявок на Международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»
Атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий могут подать заявки на участие в девятом сезоне Международной конкурс-премии «КАРДО». Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» считается первой в мире премией в области уличной культуры и спорта.
Участников ждут соревнования по 13 направлениям. В их числе — BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран, а также новая номинация — роллерблейдинг. Попробовать свои силы могут как профессионалы, так и любители из всех регионов России и других стран.
Директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев отметил, что проект успешно создает позитивный образ уличной культуры и открывает новые горизонты для самореализации молодежи как в России, так и за рубежом. По его словам, «КАРДО» становится настоящим мостом дружбы между странами.
Руководитель общественной организации «ОФФБИТС ЮГ» и организатор премии Петр Янченко подчеркнул, что девятый сезон будет еще более международным и открытым. Он добавил, что участники из разных стран могут поговорить друг с другом через общий язык движения, творчества и улицы.
Итоги подведут на международном гранд-финале, который ежегодно объединяет тысячи участников и зрителей. Победители получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество, развитие навыков и денежные призы. Они также смогут претендовать на гранты до полутора миллионов рублей от «Росмолодежь.Гранты».
Проект входит в национальный проект «Молодежь и дети» и реализуется в соответствии с поручением Президента России. Регистрация открыта на официальном сайте до 15 июля.
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