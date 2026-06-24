Более 180 мастеров разыграли призы конкурса механизаторов в Подмосковье

24 июня 2026, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На полигоне МАДИ в Химках завершился IV Национальный конкурс механизаторов, собравший более 1000 гостей и участников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Конкурс проводили в четвёртый раз и впервые – на территории Московской области.

«Это значимое событие для отрасли повышает престиж профессии. Оно стало не только площадкой для соревнований опытных и молодых сотрудников, но также выставкой и площадкой для переговоров. Мы заинтересованы в молодых специалистах, поэтому активно привлекаем студентов и выпускников дорожных вузов и ссузов к работе на стройплощадках подмосковных дорожных объектов», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Минтранса МО