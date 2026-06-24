Более 180 мастеров разыграли призы конкурса механизаторов в Подмосковье
На полигоне МАДИ в Химках завершился IV Национальный конкурс механизаторов, собравший более 1000 гостей и участников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Конкурс проводили в четвёртый раз и впервые – на территории Московской области.
«Это значимое событие для отрасли повышает престиж профессии. Оно стало не только площадкой для соревнований опытных и молодых сотрудников, но также выставкой и площадкой для переговоров. Мы заинтересованы в молодых специалистах, поэтому активно привлекаем студентов и выпускников дорожных вузов и ссузов к работе на стройплощадках подмосковных дорожных объектов», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В этом году на турнир собрались 182 сильнейших мастера-механизатора из России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Среди них были три женщины. В составе 36 команд они соревновались в семи дисциплинах.
Зрители наблюдали, как многотонные автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, мощные фронтальные погрузчики и автокраны выполняли сверхсложные задачи, требующие миллиметровой точности. Впервые в этом году в конкурсе появилась специальная дисциплина – сервисное обслуживание спецтехники. В отдельной категории «молодой специалист» демонстрировали свои навыки механизаторы до 26 лет.
Главный приз – Кубок IV Национального конкурса механизаторов – за победу в общем командном зачёте завоевала команда «Донаэродорстроя».
Лидеры машиностроения представили на полигоне более 60 образцов новейшей спецтехники и средств малой механизации. На заседании Межотраслевой рабочей группы производители и подрядчиков обсудили острые отраслевые вопросы. Главной темой стало обновление парков предприятий в условиях дефицита.
Атмосферу праздника поддержал уникальный арт-проект «Инфра-Арт». Художники создавали на конкурсных площадках полотна, вдохновлённые романтикой дорог.