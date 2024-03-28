Красноармейску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

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Мособлдума вместе с правительством Подмосковья направит обращение к президенту России о присвоении Красноармейску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.
«Жители Красноармейска внесли огромный вклад в общую Победу. С первых дней войны город стал прифронтовым, вся жизнь и работа красноармейцев были подчинены главному призыву «Всё для фронта – всё для Победы». Жители города проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Он отметил, что город помнит трудовой подвиг работников Государственного союзного конструкторского бюро №47. За выполнение правительственных заданий по созданию новых видов боеприпасов ГСКБ-47 предприятие было награждено Орденом Ленина.
«Работники Софринского артиллерийского полигона обеспечивали испытания новых видов вооружения и сборку боеприпасов, производство военной продукции. А фабрика имени Красной Армии и Флота была единственным предприятием текстильной промышленности СССР по снабжению армии техническими тканями. В годы войны вся тяжесть труда на фабрике легла на плечи женщин, детей и стариков», – рассказал парламентарий.Он пояснил, что присвоить Красноармейску звание «Город трудовой доблести» предложили органы местного самоуправления городского округа Пушкинский.
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Лора Луганская