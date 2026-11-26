26 ноября 2026, 10:01

HeadHunter: россияне ради работы переезжают в Краснодар и Казань

Фото: iStock/Elena Zolotova

Краснодар стал самым популярным городом для переезда ради работы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Следом расположились Казань и Екатеринбург. Такие результаты получились в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru. Об этом сообщает «Газета.Ru».