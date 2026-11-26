Краснодар, Казань и Екатеринбург возглавили рейтинг городов для рабочего переезда
Краснодар стал самым популярным городом для переезда ради работы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Следом расположились Казань и Екатеринбург. Такие результаты получились в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru. Об этом сообщает «Газета.Ru».
С начала 2026 года соискатели указали Краснодар в 77,5 тыс. резюме. Казань привлекла внимание в 67,1 тыс. анкет, Екатеринбург — в 64,3 тыс. В пятерку самых востребованных направлений за пределами двух столиц вошли Нижний Новгород и Новосибирск: их отметили в 48,4 тыс. и 47,6 тыс. резюме соответственно.
Общий рейтинг возглавила Москва, куда готовы переехать авторы 661 тыс. анкет. Санкт-Петербург занял второе место с результатом 243 тыс.
Жители некоторых регионов чаще выбирают города поблизости. Так, среди соискателей из Ханты-Мансийского автономного округа, готовых сменить место жительства, на Тюмень пришлось 31% резюме. Москву указали в 21% анкет, Петербург — в 16%. Тюмень лидирует и среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа: ее отметили в 33% резюме против 22% у Москвы и 19% у Петербурга.
Москвичи чаще всего обращают внимание на северную столицу. Ее указали более чем в 110 тыс. резюме. Среди других направлений жители Москвы предпочитают Краснодар, Казань и Нижний Новгород.
В отдельном опросе hh.ru выяснил, что 82% желающих перебраться в Москву привлекают перспективы более высокой зарплаты и карьерного роста. Среди тех, кто задумывается об отъезде из столицы, 46% ищут более комфортный климат и экологию, 36% устали от пробок и продолжительных поездок. Еще 35% назвали причиной конкретное предложение о работе или перевод.
В опросе приняли участие 5 465 соискателей. Статистика резюме показывает интерес к работе в других городах: автор анкеты мог выбрать сразу несколько направлений.
Читайте также: