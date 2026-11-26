26 ноября 2026, 09:28

Массажист Зверев: Теплый душ или грелка через ткань помогут убрать шейные зажимы

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Шейные зажимы при сидячем образе жизни возникают из-за длительной неподвижности, наклона головы к экрану и недостатка активности. Об этом сообщил специалист по медицинскому массажу «СМ-Клиника» Дмитрий Зверев, передает «Лента.ру».