Россиянам перечислили способы убрать зажимы в шее при сидячей работе
Шейные зажимы при сидячем образе жизни возникают из-за длительной неподвижности, наклона головы к экрану и недостатка активности. Об этом сообщил специалист по медицинскому массажу «СМ-Клиника» Дмитрий Зверев, передает «Лента.ру».
По его словам, даже правильная поза начинает утомлять мышцы, если сохранять её несколько часов. Массажист советует делать короткие перерывы каждые 30–60 минут, чтобы встать, пройтись, опустить и расслабить плечи, а также плавно повернуть голову. Согласно мнению специалиста, такие частые перерывы полезнее, чем одна продолжительная разминка в конце дня.
Зверев также рекомендует расположить монитор прямо перед собой, чтобы не поворачивать голову, верхний край — на уровне глаз или чуть ниже. Спина должна опираться на спинку кресла, ноги стоять на полу, а локти — рядом с телом и иметь опору. При работе с ноутбуком полезно использовать специальную подставку, отдельную клавиатуру и мышь.
Чтобы уменьшить напряжение, эксперт предлагает выполнять простые движения без резких рывков: медленно втянуть подбородок назад, удерживать несколько секунд и расслабиться, свести лопатки, не поднимая плечи, а также выполнять спокойные повороты и наклоны головы до лёгкого натяжения. Упражнения не должны вызывать резкой боли, прострела, онемения или головокружения. Круговые вращения головой с большой амплитудой и попытки самостоятельно «вправить» шею не рекомендуются, добавил он.
Зверев добавил, что умеренное тепло, например, тёплый душ или грелка через ткань на 10–15 минут, иногда помогает расслабить мышцы. Массаж может временно уменьшить боль, но не заменяет необходимость физической активности и упражнений для укрепления мышц плечевого пояса и спины, заключил он.
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