Краснодарские хирурги пришили ребенку откушенное собакой лицо

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Краснодарские хирурги пришили ребёнку лицо, которое целиком откусила собака. Эта уникальная операция является первой в России. Об этом сообщает kuban.aif.ru.
Инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. По информации местных жителей, четырёхлетний мальчик забросил мяч в собачью будку и пошел его доставать. В результате этого собака вцепилась в лицо ребёнку — оторвала нос, часть губ и щёки.
Ребенка экстренно госпитализировали в детскую краевую больницу в Краснодаре. Операция длилась на протяжении двенадцати часов подряд.
В настоящее время малыш находится в больнице. Его лицо заживает уже несколько недель.
Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендицита. У девушки развился отёк мозга.
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25-летняя жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита
Ребенка экстренно госпитализировали в детскую краевую больницу в Краснодаре. Операция длилась на протяжении двенадцати часов подряд.
В настоящее время малыш находится в больнице. Его лицо заживает уже несколько недель.
Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендицита. У девушки развился отёк мозга.
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Екатерина Коршунова