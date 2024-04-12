В Екатеринбурге подросток воткнул ручку в бедро школьнику

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Десятиклассник воткнул ручку в бедро ученику екатеринбургской школы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Между подростками был конфликт, который длился несколько лет. Недавно школьники снова поссорились, из-за чего один из мальчиков с помощью удара ручкой задел артерию другому.
Школьной медсестре удалось остановить кровь. После раненого госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту инцидента. Согласно информации источника, один из мальчиков находился в розыске, а также стоял на учете. С другим школьником начали работу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
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Школьной медсестре удалось остановить кровь. После раненого госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту инцидента. Согласно информации источника, один из мальчиков находился в розыске, а также стоял на учете. С другим школьником начали работу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
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Екатерина Коршунова