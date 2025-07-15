Краснодарский край в июне принял 2,5 млн туристов
В июне текущего года в Краснодарском крае помимо ограничения работы пляжей в Анапе из-за разлива нефти были проблемы с погодой и транспортом. Несмотря на это, на отдых в регион прибыло порядка 2,5 миллионов туристов. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, Краснодарский край по-прежнему пользуется высоким спросом на отдых в России.
«В июне наш регион принял 2,5 млн туристов. В условиях закрытых для купания анапских пляжей это можно считать успехом», — рассказал Кондратьев Life.ru.
Он пояснил, что курорты смогли адаптироваться и распределить поток туристов на другие локации.
При этом больше всего россиян едут в Сочи (59%), Геленджик выбирают 19% отдыхающих, а Анапу — 13%. Также туристы едут в Ейск и другие районы Азовского побережья.
Напомним, ранее сообщалось о том, что аэропорт Геленджика откроется для полетов 18 июля. Предполагается, что он обслужит около 200 тысяч туристов до конца года.