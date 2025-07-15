Краснодарский край в июне принял 2,5 млн туристов

15 июля 2025, 10:44

Фото: iStock/andwill

В июне текущего года в Краснодарском крае помимо ограничения работы пляжей в Анапе из-за разлива нефти были проблемы с погодой и транспортом. Несмотря на это, на отдых в регион прибыло порядка 2,5 миллионов туристов. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.





По словам главы региона, Краснодарский край по-прежнему пользуется высоким спросом на отдых в России.





«В июне наш регион принял 2,5 млн туристов. В условиях закрытых для купания анапских пляжей это можно считать успехом», — рассказал Кондратьев Life.ru.