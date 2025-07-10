Татарстан и Геленджик свяжут прямые авиарейсы
Из Татарстана в Геленджик запустят 3-4 авиарейса
Возобновление работы аэропорта в Геленджике позитивно скажется на спросе среди туристов к этому направлению. Об этом сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
В беседе с «Татар-информ» Мурадян заявил, что несмотря на высокие цены на перелёты, сокращение логистических затрат сделает Геленджик крайне привлекательным для путешественников.
«С Татарстаном будет связано не более 3-4 рейсов в день в дневное время», — сообщил вице-президент.Мурадян обратил внимание на удачное расположение Геленджика. Помимо этого, город-курорт довольно востребован у туристов благодаря наличию большого количества объектов размещения. Мужчина надеется, что при наличии высокого спроса будет увеличена частота полётов в дневное время. Кроме того, он подчеркнул удобство логистики для поездок в Крым.
Ранее россиянам рассказали о состоянии пляжей Геленджика.