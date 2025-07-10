Татарстан и Геленджик свяжут прямые авиарейсы

10 июля 2025, 16:47

Из Татарстана в Геленджик запустят 3-4 авиарейса

Фото: Istock/gorsh13

Возобновление работы аэропорта в Геленджике позитивно скажется на спросе среди туристов к этому направлению. Об этом сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.





В беседе с «Татар-информ» Мурадян заявил, что несмотря на высокие цены на перелёты, сокращение логистических затрат сделает Геленджик крайне привлекательным для путешественников.

«С Татарстаном будет связано не более 3-4 рейсов в день в дневное время», — сообщил вице-президент.

