«Море чистое»: россиянам рассказали о состоянии пляжей Геленджика
Эколог Пукалов: Пляжи в Геленджике безопасны, мазут туда не дошел
Мазут не дошел до пляжей Геленджика, поэтому там можно спокойно отдыхать, загорать и купаться. Об этом сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов.
Эксперт уточнил, что Роспотребнадзор не закрывал пляжи Геленджика.
«Всё, что южнее находится — Геленджик, Сочи, чистое, я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только лёгкие фракции мазута», — рассказал Пукалов в беседе с Life.ru.
По его словам, водолазные исследования подтвердили, что тяжёлых фракций мазута в районе Геленджика нет.
Пукалов пояснил, что мазут сейчас идет по течению от Новороссийска в сторону Керчи, Ялты и Евпатории. То есть круг идёт в другую сторону от переноса. Здесь боятся переноса.
Он призвал без колебаний лететь в Геленджик, купаться в чистом море и дышать морским воздухом.