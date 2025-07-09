«Море чистое»: россиянам рассказали о состоянии пляжей Геленджика

09 июля 2025, 23:24

Эколог Пукалов: Пляжи в Геленджике безопасны, мазут туда не дошел

Фото: iStock/muhorin

Мазут не дошел до пляжей Геленджика, поэтому там можно спокойно отдыхать, загорать и купаться. Об этом сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов.





Эксперт уточнил, что Роспотребнадзор не закрывал пляжи Геленджика.





«Всё, что южнее находится — Геленджик, Сочи, чистое, я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только лёгкие фракции мазута», — рассказал Пукалов в беседе с Life.ru.