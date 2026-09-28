Красное мясо связали с ростом риска диабета второго типа

28 сентября 2026, 13:15

Высокое потребление красного мяса может повышать риск развития диабета 2-го типа

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Частое употребление красного мяса может повышать вероятность развития сахарного диабета второго типа. Возможным фактором ученые называют молекулу Neu5Gc, присутствующую прежде всего в говядине и баранине. Об этом сообщает Европейская ассоциация по изучению диабета (EASD).