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Красное мясо связали с ростом риска диабета второго типа

Высокое потребление красного мяса может повышать риск развития диабета 2-го типа
Фото: iStock/Vladimir Mironov

Частое употребление красного мяса может повышать вероятность развития сахарного диабета второго типа. Возможным фактором ученые называют молекулу Neu5Gc, присутствующую прежде всего в говядине и баранине. Об этом сообщает Европейская ассоциация по изучению диабета (EASD).



Исследователи изучили сведения о рационе и состоянии здоровья 89 953 участников французского проекта NutriNet-Santé. На старте наблюдения никто из них не страдал диабетом второго типа или онкологическим заболеванием. За 7,2 года такой диагноз поставили 966 добровольцам.

Neu5Gc относится к сахарам, однако человеческий организм не синтезирует эту молекулу. При поступлении с пищей иммунная система способна распознавать ее как чужеродную. Ученые связывают этот процесс с длительным воспалением.

Участники с самым высоким потреблением Neu5Gc из мясных продуктов сталкивались с диабетом на 63% чаще по сравнению с группой с минимальным уровнем потребления. В следующей по этому показателю группе риск оказался выше на 41%. Эта зависимость сохранилась после учета курения, физической активности, общего качества рациона и прочих факторов.

Ожирение объясняет около 13% обнаруженной связи, подсчитали авторы работы. Остальные механизмы могут включать воспалительные процессы, влияющие на клетки, вырабатывающие инсулин, и ткани, реагирующие на гормон.

При этом Neu5Gc из молочных продуктов не показала подобной зависимости. Авторы подчеркнули, что наблюдательный характер исследования не позволяет утверждать, будто красное мясо напрямую вызывает диабет.

Дарья Осипова

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