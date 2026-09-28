Красное мясо связали с ростом риска диабета второго типа
Частое употребление красного мяса может повышать вероятность развития сахарного диабета второго типа. Возможным фактором ученые называют молекулу Neu5Gc, присутствующую прежде всего в говядине и баранине. Об этом сообщает Европейская ассоциация по изучению диабета (EASD).
Исследователи изучили сведения о рационе и состоянии здоровья 89 953 участников французского проекта NutriNet-Santé. На старте наблюдения никто из них не страдал диабетом второго типа или онкологическим заболеванием. За 7,2 года такой диагноз поставили 966 добровольцам.
Neu5Gc относится к сахарам, однако человеческий организм не синтезирует эту молекулу. При поступлении с пищей иммунная система способна распознавать ее как чужеродную. Ученые связывают этот процесс с длительным воспалением.
Участники с самым высоким потреблением Neu5Gc из мясных продуктов сталкивались с диабетом на 63% чаще по сравнению с группой с минимальным уровнем потребления. В следующей по этому показателю группе риск оказался выше на 41%. Эта зависимость сохранилась после учета курения, физической активности, общего качества рациона и прочих факторов.
Ожирение объясняет около 13% обнаруженной связи, подсчитали авторы работы. Остальные механизмы могут включать воспалительные процессы, влияющие на клетки, вырабатывающие инсулин, и ткани, реагирующие на гормон.
При этом Neu5Gc из молочных продуктов не показала подобной зависимости. Авторы подчеркнули, что наблюдательный характер исследования не позволяет утверждать, будто красное мясо напрямую вызывает диабет.
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