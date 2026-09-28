Россиянам назвали три способа обогреть жилье без отопления
Середина сентября в Москве выдалась холодной, и отсутствие центрального отопления может стать проблемой для людей, проживающих в квартирах. О том, как безопасно согреть жилье, рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова.
По ее словам, которые приводит «Вечерняя Москва», самый безопасный вариант — электрические обогреватели. Лучше выбирать модели с таймером и автоотключением. Их не следует ставить рядом со шторами, мягкой мебелью и бытовой техникой, а также нельзя накрывать. Если устройство начинает издавать шум или у него появился неприятный запах — его нужно сразу же выключить и проверить на наличие неисправностей.
Также эксперт подчеркнула, что в случае холода в квартире можно ненадолго открыть разогретую электрическую духовку, но не оставлять ее без присмотра. А вот газовую плиту для обогрева использовать нельзя.
Третий способ — кастрюля с горячей водой посреди комнаты: тепло от нее постепенно распространится по помещению. От свечей и открытого огня эксперт рекомендует отказаться из-за риска пожара. При самостоятельном обогреве важно регулярно проветривать жилье, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и предотвратить скопление углекислого газа.
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