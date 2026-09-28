Россиянам назвали три способа обогреть жилье без отопления

28 сентября 2026, 11:39

Эксперт по домоводству Рубенкова: обогрев квартиры свечами грозит пожаром

Фото: iStock/almaphoto

Середина сентября в Москве выдалась холодной, и отсутствие центрального отопления может стать проблемой для людей, проживающих в квартирах. О том, как безопасно согреть жилье, рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова.