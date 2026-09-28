В Кемерове ищут медведя с дронами и тепловизорами
Специалисты министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса продолжают поиски медведя, замеченного в Кемерове и рядом с городом. Власти направили на обследование территории мобильные группы.
В беседе с VSE42.Ru в ведомстве сообщили, что в патрулировании участвуют восемь групп. В их состав вошли инспекторы, сотрудники полиции, служб ГО и ЧС. Поисковики используют два квадрокоптера с тепловизорами и технику для бездорожья.
Запуск беспилотников попал на видео. Осмотр окрестностей продолжат, пока специалисты не убедятся, что хищник не представляет опасности для жителей. В министерстве уточнили: в границах Кемерова зверя пока не обнаружили.
При встрече с медведем главное — не паниковать и не пытаться убежать: он бегает значительно быстрее человека, а бегство может спровоцировать его на преследование. Не следует приближаться к медведю, делать резкие движения, кричать, махать руками или пытаться сфотографировать животное. Лучше спокойно остановиться, говорить ровным негромким голосом и медленно отступать назад или в сторону, не поворачиваясь к хищнику спиной и не глядя ему прямо в глаза.
Если медведь встал на задние лапы, это не всегда означает нападение — часто так он пытается лучше рассмотреть или учуять человека. Важно дать ему возможность уйти: не загонять зверя в угол, не вставать между медведицей и медвежатами и не приближаться к добыче или останкам животных. Особенно опасна встреча с медвежатами, даже если рядом не видно взрослого медведя: мать может находиться поблизости.
Если медведь начал приближаться, нужно сохранять спокойствие, медленно увеличивать дистанцию и по возможности укрыться в помещении, автомобиле или другом безопасном месте. После встречи следует немедленно сообщить о животном по номеру 112 или в экстренные службы, указав точное место, время и направление, в котором ушёл медведь.
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