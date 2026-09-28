В Кемерове ищут медведя с дронами и тепловизорами

28 сентября 2026, 12:50

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Специалисты министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса продолжают поиски медведя, замеченного в Кемерове и рядом с городом. Власти направили на обследование территории мобильные группы.