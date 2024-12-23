Красногорск возглавил рейтинг городов интерактивного ESG-индекса за уходящий год

Фото: Фотобанк МО
Красногорск занял первую строк рейтинга городов интерактивного ESG-индекса за 2024 год. Он подготовлен ВЭБ.РФ и Сбером.
Рейтинг включает данные по 16 факторам из трёх блоков. Подсчёты проводились по 250 городам 85 регионов России.
В топ-20 городов с наивысшими результатами по всем позициям вошли также подмосковные города Домодедово, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, Химки и Реутов.
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«Три основных принципа ESG – охрана окружающей среды, социальная ответственность и эффективное управление. Они помогают найти баланс между экономическим ростом и сохранением природных ресурсов», – говорится в комментарии к рейтингу.
В топ-20 городов с наивысшими результатами по всем позициям вошли также подмосковные города Домодедово, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, Химки и Реутов.
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Лора Луганская