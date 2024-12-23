Подмосковье вошло в топ-3 лидеров итогового рейтинга регионов России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область вновь оказалась в числе лидеров итогового рейтинга регионов России, отражающего социальную и экономическую ситуацию в субъектах России. Список подготовили специалисты РИА Рейтинг по заказу агентства РИА Новости.
Итоговый рейтинг даёт комплексную оценку позиции того или иного региона. Она складывается из мест в ключевых рейтингах, характеризующих главные сферы социального и экономического развития субъектов Федерации, выпущенных в 2024 году.
Это «Рейтинг регионов по качеству жизни», «Рейтинг социально-экономического положения», «Рейтинг по рынку труда», «Рейтинг по материальному благополучию населения», «Рейтинг по научно-технологическому развитию», а также «Рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни».
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Это «Рейтинг регионов по качеству жизни», «Рейтинг социально-экономического положения», «Рейтинг по рынку труда», «Рейтинг по материальному благополучию населения», «Рейтинг по научно-технологическому развитию», а также «Рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни».
«Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при максимально возможных 100. Две столицы занимали первые и вторые места в четырёх из шести рейтингов, учитываемых при расчёте агрегированного показателя. Исключением, как и в прошлом году, стали «Рейтинг регионов по материальному благополучию населения», где Москва занимала восьмое, а Санкт-Петербург – девятое места, а также «Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни» - 25-е и 20-е места соответственно», – говорится в исследовании.Последние места в «Итоговом рейтинге регионов» заняли Хакасия, Чечня и Забайкалье. Среднее значение рейтингового балла этих регионов – 31,9 при значении 71,6 у десяти лидеров, то есть более чем в два раза ниже.
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Лора Луганская