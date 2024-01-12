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Красногорским семьям вручили свидетельства на приобретение и строительство жилья

12 января 2024, 13:17
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске молодым семьям вручили свидетельства на приобретение и строительство собственного жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«Символично, что в Год семьи, объявленный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, формируются перспективы будущих свершений, на которых будут строиться традиции и основы общества. В этом – исконные ценности, заложенные нашими родителями, и в продолжении которых заключается смысл жизни<…>Искренне поздравляю с началом нового этапа в вашей жизни! Желаю здоровья, процветания, и пусть этот важный старт обязательно найдет продолжение и будет приумножаться!», — поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Стоит отметить, что в Московской области данная программа реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Она направлена на возможность для молодых семей выбора альтернативы жилья, открывая новые пути и возможности.

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#подмосковье
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В Электросталь направят 121 млн рублей для восстановления нормального теплоснабжения
12 января 2024, 14:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Электросталь получит 121,6 млн рублей из резервного фонда Подмосковья для ликвидации последствий сбоя теплоснабжения. Об этом говорится в постановлении правительства региона, размещённом на сайте областного кабмина.
«Предоставить в 2024 году бюджету городского округа Электросталь из резервного фонда правительства Московской области денежные средства в размере 121 683 094 рублей на безвозмездной и безвозвратной основе», – сказано в тексте постановления.
Деньги направят на восстановление функционирования объектов теплоснабжения и повышение его надёжности.

В декабре из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» было отключено отопление в нескольких десятках домов микрорайона Восточный. На территории муниципалитета ввели локальный режим ЧС и создали оперштаб. С 1 января котельная перешла на ответственное хранение в МУП «Электростальский центр услуг».

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#подмосковье
#московская область
#теплоснабжение
#котельная
#электросталь
#жкх
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В подмосковных Озёрах построят детсад на 200 мест
12 января 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, возведут на улице Калинина в городе Озёры округа Коломна, проект здания добрила архитектурная комиссия градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание П-образной формы планируется построить на месте снесённого ранее аварийного детского сада. Площадь двухэтажного здания составит более 3 тысяч квадратных метров. Фасад будет украшен элементами разных цветов, напоминающими радугу», — говорится в сообщении.

В детском саду можно будет разместить восемь групп. В каждой из групповых ячеек будут свои комнаты для сна и игр, санузел, раздевалки и буфет. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медицинский отсек с процедурной и кабинетами логопеда и психолога.

На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, высадят деревья и кустарник.

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#озёры
#детский сад
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#дети
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Отопление в подольском посёлке Южный восстанавливают бригады семи ведомств
12 января 2024, 14:22

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Восстановление отопления продолжается в домах посёлка Южный в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, участие в работах принимают несколько команд под контролем руководства Московской области и регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В ликвидации последствий аварии задействованы бригады ремонтников Московской области, команда префектур трёх столичных округов — центрального, восточного и юго-западного, бригады учреждений «Гормост» и «Теплосеть-Мытищи», работники Мособлгаза, Мосводоканала и Фонда капремонта Подмосковья», — уточняется в сообщении.

Сложность восстановительных работ в посёлке Южный заключается в том, что в домах там в основном деревянные перекрытия и старые коммуникации. Поэтому на возвращение отопления требуется больше времени.

Авария в Климовске произошла 4 января. Из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались более 170 многоквартирных домов, а также ряд социальных объектов.

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#авария
#климовск
#отопление
#жкх
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Концерт Лолиты в Омске отменили после доноса казаков
12 января 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Концерт исполнительницы Лолиты в Омске отменили после доноса общественников движения «Совет атаманов казачьего народа», об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Выступление Лолиты в Концертном зале Омска должно было состояться 14 марта.

Министерство культуры Омской области сообщило, что концерт певицы не состоится, потому что договор на аренду не был подписан.

Однако, ранее в интернте распространилось заявление местного движения «Совет атаманов казачьего народа». Общественники потребовали запретить Лолите выступление, заявив, что она пропагандирует разного рода сексуальные извращения. По их мнению, концерт необходимо отменить «в память о наших казаках, сложивших голову за святую Русь, защищая Донбасс».

Ранее концерты Лолиты были отменены в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

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#концерт
#певица
#омская область
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Опрос: Почти половина россиян будут отмечать Старый Новый год в офисе
12 января 2024, 14:07

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 45% россиян планируют отмечать в офисе.
При этом, столько намерены отмечать праздник самостоятельно после рабочего дня с коллегами в кафе, баре или ресторане, ещё у 10% традиционный новогодний корпоратив проводится именно в январе и зачастую приурочен к Новому году по старому стилю.

Как передаёт RT, россияне любят отмечать Старый Новый год, так как это помогает продлить праздничное настроение, встретиться и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки, отдохнуть от работы, а также снять стресс от вождения в рабочий режим после праздничных новогодних праздников.

В исследовании приняли участие 1 625 россиян из всех федеральных округов в возрасте 25-55 лет.

А другой опрос интерьерной компании показал, что почти четверть россиян продают старую мебель после приобретения новой.

«Россияне чаще отдают предпочтение осознанному потреблению. И если раньше устаревшие вещи по умолчанию отвозились на дачу или попросту выбрасывались, то сегодня это ещё и возможность подзаработать на перепродаже», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.

Также россияне отдают старую мебель знакомым, выбрасывают её, свозят на дачу, сдают на реставрацию.

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#компании
#россияне
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Юрист Соловьёв предложил дополнительные меры с должниками-иноагентами
12 января 2024, 13:50

Фото: istockphoto.com/utah778

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой ввести в законодательство изменения, позволяющие выездную налоговую проверку к иноагентам, имеющим долги по налогам и сборам, превышающих 10 тыс. рублей.
Он полагает, что за счёт неуплаченных средств иностранные агенты смогут иметь какие-либо конкурентные преимущества перед обычными налогоплательщиками, что недопустимо.

«Предлагаю дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у физического или юридического лица, включённого в реестр иностранных агентов, недоимки по налогам и сборам, превышающей 10 тыс. рублей, является основанием для назначения и проведения налоговыми органами выездной налоговой проверки», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя зампреда правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

А тем временем самих юристов предложили обязать объединяться в саморегулируемые организации вместо введения ГОСТ. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Целесообразнее бы было на законодательном уровне определить понятие юридической помощи, категории оказывающих её лиц и квалификационные требования к ним, а также предусмотреть обязанность юридических лиц, ИП и самозанятых, оказывающих юридическую помощь, по объединению в саморегулируемые организации по аналогии с СРО в сферах оценочной, аудиторской, патентной и иных видов деятельности», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Выборный.

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#законопроект
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Жители населенных пунктов РФ жалуются на многолетнее отсутствие врачей
В Томской и Астраханской областях много лет не хватает врачей
12 января 2024, 13:36

Фото: istockphoto/PIKSEL

Жители некоторых поселков Томской и Астраханской областей жалуются на то, что в их населенных пунктах много лет нет врачей.
РЕН ТВ пишет, что жительница села Борики в Томской области Екатерина Родионова рассказала, что в селе с населением в почти 439 человек врач был 2 года назад.

По словам россиянки Александры Чевычаловой из населенного пункта Ресчаное под Астраханью, фельдшерский пункт там не работает уже 8 лет.

«Все решают и решают вопрос. Когда он должен решиться? Зато у нас проведенный этот… интернет», — говорит Александра Чевычаловой.
Представители Общероссийского народного фронта сообщили, что каждый пятый фельдшерский пункт в некоторых российских регионов оказался закрыт.

Ранее сообщалось, что как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей.

Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».

Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.

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#врачи
#медицина
#новости
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Подмосковные спасатели рассказали о мерах безопасности при топке печей
12 января 2024, 13:33

Фото: iStock/PamWalker68

Рейд по пожарной безопасности провели работники Мособлпожспаса в округах Чехов, Серпухов и Ступино, особое внимание в ходе мероприятия было уделено правильной эксплуатации дровяных печей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Опасность пожара из-за дровяной печи связана с несколькими обстоятельствами. Первое — неправильна установка оборудования или самодельный фундамент. Нужно помнить, что если на печи появились трещины, использовать её нельзя, а за ремонтом следует обратиться к специалисту», — отмечается в сообщении.

Пожар также может возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи, например, из-за использования жидкости для розжига или слишком крупных дров. Кроме того, важно следить за состоянием дымохода и вовремя его прочищать.

Эксперты отмечают, что печь должна быть установлена на безопасном расстоянии от воспламеняющихся предметов, в трубе обязательно размещать металлическую сетку-искроуловитель, а на полу у дверцы — предпоточный лист.
Печь нельзя перегревать и сушить на ней бельё.

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#спасатели
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Астролог Такаутдинова раскрыла, кто больше всего боится одиночества
Астролог Такаутдинова: Близнецы и Весы больше других боятся одиночества
12 января 2024, 13:29

Фото: istockphoto.com/Bulat Silvia

Астролог Олеся Такаутдинова заявила, что из всех знаков зодиака наиболее опасаются одиночества Близнецы, Весы, а также Водолеи.
По её словам, Водолеи без общения могут угаснуть от скуки, а Весам очень необходимо партнёрство.

«Близнецам всегда есть что рассказать и чем поделиться с окружающими. И у них всегда много друзей и знакомых, потому что они способны найти общий язык с любым человеком», — добавила в беседе с «Москвой 24» Такаутдинова.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне проекта «Битвы экстрасенсов» вновь появится актриса Вера Сотникова. Как передаёт utro.ru, она будет оценивать сверхъестественные способности участников.

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