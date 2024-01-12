Красногорским семьям вручили свидетельства на приобретение и строительство жилья

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорске молодым семьям вручили свидетельства на приобретение и строительство собственного жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Символично, что в Год семьи, объявленный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, формируются перспективы будущих свершений, на которых будут строиться традиции и основы общества. В этом – исконные ценности, заложенные нашими родителями, и в продолжении которых заключается смысл жизни<…>Искренне поздравляю с началом нового этапа в вашей жизни! Желаю здоровья, процветания, и пусть этот важный старт обязательно найдет продолжение и будет приумножаться!», — поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Стоит отметить, что в Московской области данная программа реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Она направлена на возможность для молодых семей выбора альтернативы жилья, открывая новые пути и возможности.
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