Краснов заявил, что связь суда с мошенниками неприемлема

Краснов: судебные решения не должны потакать мошенникам
Судебные решения не должны способствовать мошенничеству или другим незаконным действиям. Об этом 2 декабря заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.
Он подчеркнул, что недопустимо принимать решения в интересах местных властей, компаний или коммерческих структур. В случае выявления коррупционных действий реакция будет жесткой, независимо от уровня их совершения.
«Они не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем. К сожалению, такие факты имеются», — цитирует Краснова ТАСС.Он также отметил важность повышения качества вердиктов, что, по его мнению, напрямую связывается с социальной и экономической стабильностью, а также с доверием граждан к правосудию и государству.