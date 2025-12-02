Краснов заявил, что связь суда с мошенниками неприемлема

02 декабря 2025, 13:23

Краснов: судебные решения не должны потакать мошенникам

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Судебные решения не должны способствовать мошенничеству или другим незаконным действиям. Об этом 2 декабря заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.





Он подчеркнул, что недопустимо принимать решения в интересах местных властей, компаний или коммерческих структур. В случае выявления коррупционных действий реакция будет жесткой, независимо от уровня их совершения.



