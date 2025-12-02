Заключенные совершили побег по простыням из переполненной тюрьмы

02 декабря 2025, 13:20

Во Франции двое заключенных мужчин распилили прутья камеры и сбежали из тюрьмы

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Во французском Дижоне продолжаются поиски двух заключенных, сбежавших из тюрьмы 27 ноября. Об этом сообщает La Dépêche.