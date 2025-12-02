Достижения.рф

Заключенные совершили побег по простыням из переполненной тюрьмы

Во Франции двое заключенных мужчин распилили прутья камеры и сбежали из тюрьмы
Во французском Дижоне продолжаются поиски двух заключенных, сбежавших из тюрьмы 27 ноября. Об этом сообщает La Dépêche.



Сотрудники учреждения выяснили, что мужчины распилили прутья своей камеры с помощью лезвий и выбрались на улицу, используя простыни. Оба беглеца находились под стражей и ждали суда.

Первый из них — 19-летний молодой человек, заключенный с октября 2024 года по делу о покушении, связанном с наркотиками. Второй — 34-летний мужчина, ожидающий разбирательства с апреля 2023 года за угрозы и насилие в отношении своего романтического партнера*.

Побег не стал неожиданностью для администрации тюрьмы. Ранее у зэков изъяли напильники. Сотрудники призывали к замене старых решеток на более прочные, однако эти рекомендации не учли. Ситуацию усугубляет то, что здание давно обветшало. Кроме того, в помещении, рассчитанном на 180 человек, сейчас содержится 311 заключенных.

