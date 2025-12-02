Заключенные совершили побег по простыням из переполненной тюрьмы
Во французском Дижоне продолжаются поиски двух заключенных, сбежавших из тюрьмы 27 ноября. Об этом сообщает La Dépêche.
Сотрудники учреждения выяснили, что мужчины распилили прутья своей камеры с помощью лезвий и выбрались на улицу, используя простыни. Оба беглеца находились под стражей и ждали суда.
Первый из них — 19-летний молодой человек, заключенный с октября 2024 года по делу о покушении, связанном с наркотиками. Второй — 34-летний мужчина, ожидающий разбирательства с апреля 2023 года за угрозы и насилие в отношении своего романтического партнера*.
Побег не стал неожиданностью для администрации тюрьмы. Ранее у зэков изъяли напильники. Сотрудники призывали к замене старых решеток на более прочные, однако эти рекомендации не учли. Ситуацию усугубляет то, что здание давно обветшало. Кроме того, в помещении, рассчитанном на 180 человек, сейчас содержится 311 заключенных.
Читайте также: