Россиянина осудят за комментарий под постом
35-летнего жителя Брянской области осудят за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
Россиянина обвиняют по части 2 статьи 280 УК: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет».
По версии следствия, соответствующие комментарии мужчина оставлял под постами в одном из мессенджеров. Все это происходило в январе и феврале 2025 года, когда он находился в Новозыбкове и Климово.
Вскоре стражи порядка вышли на него и задержали. Уголовное дело рассмотрят в суде.
