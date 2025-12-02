Мужчина рассылал приглашения на свадьбу с наркотиками для прикрытия бизнеса
Приглашения на свадьбу с наркотиками для интересных конкурсов рассылал уроженец Ставрополья. Однако никаких торжеств не планировалось — это был лишь прикрытый бизнес.
Как пишет Mash на Мойке, в квартире «тамады» на Гражданском проспекте Петербурга обнаружили склад с кокаином, мефедроном и гашишем в значительных количествах.
Следствие выявило почти 190 случаев отправки таких «писем счастья» из Северной столицы, а также пять эпизодов с участием сообщника из Ставрополья. По данным правоохранительных органов, этот «креативный» бизнес функционировал с января 2023 года по январь 2025-ого.
Одной из жертв такого «предложения» стала жительница Коми. После смерти мужа она, находясь в подавленном состоянии, заказала наркотики через даркнет. Ей пришла свадебная открытка с свёртком в форме сердца, в котором находились запрещённые вещества. После получения посылки девушку задержали.
Сегодня прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение. 33-летнего дилера будут судить за сбыт наркотиков в крупных масштабах через интернет.
