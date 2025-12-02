Мужчина рассылал приглашения на свадьбу с наркотиками для прикрытия бизнеса

02 декабря 2025, 13:08

Mash: уроженец Ставрополья рассылал приглашения на свадьбу с наркотиками

Фото: istockphoto/Елена Новикова

Приглашения на свадьбу с наркотиками для интересных конкурсов рассылал уроженец Ставрополья. Однако никаких торжеств не планировалось — это был лишь прикрытый бизнес.