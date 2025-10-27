Красноярские спасатели рассказали, как проходят поиски семьи Усольцевых
26 октября сотрудники поискового отряда «Спасатель» совместно с представителями МВД и Следственного комитета провели масштабные работы в горно-таёжной местности Партизанского района. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
За сутки специалистам удалось обследовать территорию площадью 9 квадратных километров, однако следов пропавшей семьи обнаружить не удалось. Это продолжение поисковой операции, начатой по заявке полиции. Ранее, в пятницу и субботу, спасатели уже исследовали 14 квадратных километров таёжной местности.
Семья Усольцевых пропала во время туристического похода в конце сентября. Поисковые работы ведутся на территории Партизанского района, где туристы отправились по маршруту в направлении горы Буратинка.
