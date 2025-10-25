Спасатель Киселев заявил, что Усольцевы могут быть живы
Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, в реальности жива. Об этом сообщает aif.ru.
Киселев высказал предположение, что Усольцевы воспользовались подходящим моментом для исчезновения и не стремятся быть найденными. Он сомневается в том, что семья ожидает помощи и не может подать сигнал.
По мнению спасателя, если бы они действительно находились в укрытии, например, в сторожке или пещере, у них была бы возможность обозначить свое местоположение.
Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот. После исчезновения семьи появились различные версии произошедшего: от побега за границу до нападения медведя.
