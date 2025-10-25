Спасатель Киселев заявил, что Усольцевы могут быть живы

25 октября 2025, 09:30

Фото: iStock/avtk

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, в реальности жива. Об этом сообщает aif.ru.