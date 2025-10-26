В Хабаровском крае двух мужчин насмерть засыпало землей, когда они рыли траншею
Два жителя поселка Литовко Амурского района погибли при обрушении грунта во время проведения земляных работ. Об этом проинформировали в Хабаровском управлении Следственного комитета РФ.
Трагедия произошла во время прокладки трубопровода к жилому зданию. По информации следствия, трое местных жителей самостоятельно проводили земляные работы с использованием экскаватора.
Двое из них оказались на дне вырытого котлована и попали под оползень, получив травмы, несовместимые с жизнью. Третий участник инцидента не пострадал. Тела погибших обнаружены спасателями в ходе поисковых операций.
По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.
