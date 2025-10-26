Пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могут признать умершими до весны 2026 года

26 октября 2025, 00:24

Юрист Соловьев: Пропавших Усольцевых могут признать умершими до весны 2026 года

Фото: iStock/drakuliren

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых могут признать умершей в судебном порядке до весны 2026 года. Об этом сообщил в интервью изданию aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.





Напомним, что 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где находятся густые леса и заметны резкие перепады высот.



За месяц поисковые группы проверили различные версии их исчезновения — от нападения диких животных до преднамеренного побега, однако следственные органы продолжают рассматривать несчастный случай как основную версию.





«Гражданин может быть объявлен судом умершим (в течение шести месяцев), если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая», — сказал Соловьев.