Пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могут признать умершими до весны 2026 года
Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых могут признать умершей в судебном порядке до весны 2026 года. Об этом сообщил в интервью изданию aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Напомним, что 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где находятся густые леса и заметны резкие перепады высот.
За месяц поисковые группы проверили различные версии их исчезновения — от нападения диких животных до преднамеренного побега, однако следственные органы продолжают рассматривать несчастный случай как основную версию.
Юрист пояснил, что стандартное время для объявления человека умершим составляет пять лет, но при особых обстоятельствах этот срок сокращается до полугода.
«Гражданин может быть объявлен судом умершим (в течение шести месяцев), если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая», — сказал Соловьев.Датой смерти в таком случае будет считаться день вступления в силу судебного решения, либо день предполагаемой гибели исчезнувшего человека.
Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что семья Усольцевых в реальности жива, но не желает быть найденной.