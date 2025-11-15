Письмо зрительницы спасло телеведущего от рака в США

15 ноября 2025, 15:28

Телеведущий США Тарек Эль Мусса узнал о раке из письма зрительницы

Фото: istockphoto/oliviaelisa92

Известный американский телеведущий и инвестор в недвижимость Тарек Эль Мусса рассказал, как у него выявили два онкологических заболевания.





В Instagram* он сообщил, что одно из них обнаружил благодаря письму зрительницы.





«В письме говорилось: «Я медсестра из Техаса. Я заметила шишку на шее у Тарека. Это не шутка, ему нужно обследоваться», — пояснил Тарек.

«И вот, мне 31 год, у меня два разных рака и я думаю, что мне конец», — добавила телезвезда.