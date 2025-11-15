Письмо зрительницы спасло телеведущего от рака в США
Телеведущий США Тарек Эль Мусса узнал о раке из письма зрительницы
Известный американский телеведущий и инвестор в недвижимость Тарек Эль Мусса рассказал, как у него выявили два онкологических заболевания.
В Instagram* он сообщил, что одно из них обнаружил благодаря письму зрительницы.
«В письме говорилось: «Я медсестра из Техаса. Я заметила шишку на шее у Тарека. Это не шутка, ему нужно обследоваться», — пояснил Тарек.По её совету Эль Мусса обратился к врачу. Биопсия дала неясный результат, после чего провели диагностическую операцию, в ходе которой обнаружили рак щитовидной железы. Хирурги удалили щитовидку и поражённые лимфоузлы.
Во время лечения он сделал ещё одно УЗИ и узнал о раке яичка.
«И вот, мне 31 год, у меня два разных рака и я думаю, что мне конец», — добавила телезвезда.
При этом Эль Мусса не стал прерывать работу на телевидении. Сейчас телеведущий находится в ремиссии.