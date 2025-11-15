Достижения.рф

В Сочи выявили нелегальную торговлю алкоголем — туристам продавали самодельный глинтвейн

В Красной Поляне изъяли 100 литров контрафактного глинтвейна и домашнего вина
Фото: Istock / Cristina Ionescu

В посёлке Эстосадок под Сочи сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД совместно с представителями мэрии выявили точку незаконной продажи алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



В одном из торговых павильонов проверяющие обнаружили, что туристам предлагают глинтвейн и вино без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность.

Из помещения изъяли около 100 литров спиртных напитков и направили продукцию на экспертизу.

В отношении 37-летнего жителя Сочи, организовавшего нелегическую торговлю, составили административный протокол. Помимо конфискации алкоголя мужчине грозит значительный штраф.

Софья Метелева

