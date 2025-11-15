В Сочи выявили нелегальную торговлю алкоголем — туристам продавали самодельный глинтвейн
В посёлке Эстосадок под Сочи сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД совместно с представителями мэрии выявили точку незаконной продажи алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
В одном из торговых павильонов проверяющие обнаружили, что туристам предлагают глинтвейн и вино без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность.
Из помещения изъяли около 100 литров спиртных напитков и направили продукцию на экспертизу.
В отношении 37-летнего жителя Сочи, организовавшего нелегическую торговлю, составили административный протокол. Помимо конфискации алкоголя мужчине грозит значительный штраф.
