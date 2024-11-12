Доброволец СВО и профессиональный футболист: Иван Курданин возглавил Дмитровский городской округ, что о нем известно

Андрей Воробьев и Иван Курданин (Фото: Медиасток.рф)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководителями муниципалитетов и руководителями министерств представил нового временно исполняющего полномочия главы Дмитровского округа Ивана Курданина. Подробности — в материале «Радио 1».
Иван Курданин: чем известен, биография
Иван Курданин родился 24 марта 1984 года в Красногорске. Ранее он занимал пост главы города Лосино-Петровский и ушёл добровольцем на специальную военную операцию в марте 2022 года. В ходе службы он занимался восстановлением территорий Донецкой Народной Республики и недавно вернулся из Мариуполя.
Кроме того, Курданин является бывшим профессиональным футболистом.
Его футбольная карьера началась в 2002 году с клуба «Титан» (Клин), где он провёл два сезона на позиции защитника, сыграв 61 матч и забив 4 гола. В 2005 году он выступал за клубы «Пресня» и «Спартак» (Щёлково). В 2006 году Курданин подписал контракт с «Амкаром».
В 2007 году Курданин перешёл в «Спартак» (Кострома), а в 2008 году играл за «Волгу». В 2011 году он завершил свою профессиональную карьеру футболиста. 6 ноября 2024 года Курданин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дмитровского округа Подмосковья.
Иван Курданин (Фото: тг-канал И. Курданина)
Андрей Воробьев назначил Курданина на должность
После двух лет в зоне СВО новый глава Дмитровского округа Иван Курданин приступил к исполнению полномочий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На этом посту Курданин сменил Илью Поночевного, который объявил об отставке в конце октября.
Глава региона отметил, что хорошо знает Курданина по его работе в Лосино-Петровском. Он добавил, что Иван провел 2,5 года вместе с коллегами на территориях ДНР и ЛНР, занимаясь восстановлением Мариуполя, включая школы, сады и дороги. Вся координация этого процесса также проходила с его участием.
«Уверен, что благодаря совместной командной работе, поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и активному участию жителей Дмитровский округ сохранит высокий темп развития и качество позитивных перемен во всех сферах жизни», — прокомментировал свое назначение сам Курданин.
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