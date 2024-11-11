Подмосковье переходит на онлайн-собрания собственников жилья

Владислав Мурашов (Фото: пресс-служба правительства МО)
Собрания собственников жилья многоквартирных домов в Московской области переводятся в электронную форму, это позволит исключить фальсификации при голосовании и поможет оптимизировать услуги в сфере ЖКХ. Внедрение инновации обсудили на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и городских округов.
«Сегодня крайне важно быть уверенным том, что управляющие компании отвечают на запросы жителей. (…) Мы провели большую работу с парламентом РФ (по внедрению электронных собраний собственников жилья — прим. ред.), и я очень надеюсь, что принятые решения помогут нам более оперативно, живо реагировать на вызовы от жителей», — сказал Андрей Воробьёв.Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов сообщил, что в Подмосковье был реализован пилотный проект по внедрению электронных собраний. На основе его результатов провели обучение для муниципальных управляющих компаний, и сейчас проводится второй этап «пилота». Он также отметил преимущества этой системы и рассказал о способах её реализации.
«Переход на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ исключает фальсификацию протоколов общего собрания собственников жилья и, соответственно исключает возможность незаконной смены управляющей компании. Благодаря этому уходит проблема отказов во внесении многоквартирных домов в реестр», — сказал Владислав Мурашов.По вопросам, вынесенным на повестку электронного собрания, собственники жилья смогут проголосовать в системе ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.дом», через МФЦ или передать заполненный бланк голосования избранному администратору собраний.
Оповещение о проведении голосования собственник получит автоматически в личном кабинете на портале «Госуслуги» и на электронную почту, привязанную к порталу госуслуг. Кроме того, информация должна публиковаться в чатах домов и telegram-каналах управляющих организаций и размещаться на информационных стендах в подъездах.
Читайте также:
Владислав Мурашов оценил работу Одинцовского центра управления регионом
Подмосковным коммунальщикам передали ключи от 72 самосвалов
В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок
Лев Каштанов