Кравцов пообещал Путину решить проблемы с нехваткой учителей

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«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы Министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом», - рассказал Кравцов Путину.
Он также отметил, что в предыдущем году педагогическое образование было третьим по популярности, в текущем переместилось на второе.
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