В Подмосковье стартовал приём заявок на участие программе «Земский учитель»

Масштабное благоустройство завершилось в парке «Взлёт» городского округа Домодедово в минувшем году, теперь с удовольствием провести там время могут и семьи с детьми, и спортсмены, и любители тихого отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В парке положили тропинки, обустроили площадки для наблюдения за природой, благоустроили пляж на берегу пруда, организовали зону барбекю, установили амфитеатр и навес с качелями. На территории парка обустроены детская и спортивная площадки. Кроме того, есть туалеты, урны, а рядом открыта парковка», — говорится в сообщении.



Благоустройство было проведено и на территории спортклуба «Авиатор» — там отремонтировали стадион и открыли дополнительные площадки для занятий спортом.



«В минувшем году в Домодедове появилась еще одна большая современная зона отдыха. Она рассчитана на интересы всех групп населения. (…) Местные жители и гости города непременно найдут здесь варианты для проведения досуга», — цитируются в сообщении слова главы Минблагоустройства региона Михаила Хайкина.



Благоустройство проводилось по программе «Формирование комфортной городской среды».

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