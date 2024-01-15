В Подмосковье стартовал приём заявок на участие программе «Земский учитель»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Для того, чтобы попасть в программу, нужно будет пройти конкурсный отбор. Участники программы, готовые отработать в малых городах и сёлах не менее пяти лет, получат единовременную выплату — 1 млн рублей», — отмечается в сообщении.
В этом году Подмосковье планирует привлечь учителей математики, а также русского языка и литературы для работы в малых населённых пунктов шести округов: Подольска, Мытищ, Наро-Фоминска, Ленинского, Химок и Чехова. Подробная информация об условиях участия в программе размещена на сайте Минобразования области.
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