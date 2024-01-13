В Минобрнауки сообщили, что в вузах не будет централизованного повышения цен

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Централизованного повышения цен для студентов, учащихся на коммерческой основе в российских госвузах, не планируется.
При этом некоторые вузы могут скорректировать цены на обучение в пределах инфляции, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.
Напомним, Ассоциация негосударственных вузов РФ прогнозирует повышения стоимости платного обучения на 10-12%.
Увеличение трат на оборудование и программное обеспечение, рост цен на коммунальные услуги и электроэнергию являются причинами для повышения стоимости обучения.
Также ВУЗам придется компенсировать рост зарплат преподавателям-специалистам. Негосударственные образовательные учреждения, вероятно, особенно пострадают от этого.
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Напомним, Ассоциация негосударственных вузов РФ прогнозирует повышения стоимости платного обучения на 10-12%.
Также ВУЗам придется компенсировать рост зарплат преподавателям-специалистам. Негосударственные образовательные учреждения, вероятно, особенно пострадают от этого.
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Мария Фирсова