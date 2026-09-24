Кравцов сообщил о снижении числа школьников с двойками
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах становится меньше учеников с неудовлетворительными оценками. Параллельно растут результаты ЕГЭ и уровень подготовки в системе среднего профессионального образования. Об этом сообщает НТВ.
Глава Минпросвещения отметил, что ведомство видит устойчивое улучшение образовательных показателей. По его словам, положительная динамика отражается как на экзаменационных баллах выпускников, так и на успеваемости школьников.
Кравцов ранее говорил, что в ближайшие годы формат Единого государственного экзамена не ждут серьезные перемены. Сложность заданий в новом учебном году сохранится примерно на прежнем уровне.
Министр подчеркнул, что образовательная система требует взвешенного подхода. Перед внедрением новых инициатив их следует обсудить с педагогическим сообществом и проверить на практике. Такой порядок, считает Кравцов, помогает последовательно улучшать качество обучения и результаты экзаменов.
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