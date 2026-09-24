Кравцов сообщил о снижении числа школьников с двойками

24 сентября 2026, 12:14

Глава Минпросвещения Кравцов: в школах меньше неуспевающих

Фото: iStock/hxdbzxy

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах становится меньше учеников с неудовлетворительными оценками. Параллельно растут результаты ЕГЭ и уровень подготовки в системе среднего профессионального образования. Об этом сообщает НТВ.