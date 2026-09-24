Тимати заплатил 244 млн рублей утильсбора за Bugatti W16 Mistral
Рэпер Тимати приобрел редкий родстер Bugatti W16 Mistral стоимостью около 500 млн рублей и перечислил за него 244 млн рублей утилизационного сбора. Эта сумма стала рекордной для России, сообщает Telegram-канал Baza.
Гиперкар доставили из Европы через Киргизию. Таможенное оформление прошло 18 августа, а 28 августа машину зарегистрировали в России. Автомобиль получил номера серии «777» с московским кодом «77».
Bugatti W16 Mistral оснащен восьмилитровым мотором W16 с четырьмя турбинами. Двигатель развивает 1600 лошадиных сил, а максимальная скорость модели достигает 454 км/ч.
Компания Bugatti выпустила лишь 99 экземпляров W16 Mistral и завершила производство в июле 2026 года. Родстер уже относят к коллекционным автомобилям. По информации канала, до этого новый Bugatti последний раз регистрировали в России в 2013 году.
В автопарке Тимати числятся Lamborghini Veneno Roadster, Koenigsegg Regera, Ferrari F40, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и Mercedes CL 600.
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