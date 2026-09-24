Тимати заплатил 244 млн рублей утильсбора за Bugatti W16 Mistral

24 сентября 2026, 09:27

Тимати (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Рэпер Тимати приобрел редкий родстер Bugatti W16 Mistral стоимостью около 500 млн рублей и перечислил за него 244 млн рублей утилизационного сбора. Эта сумма стала рекордной для России, сообщает Telegram-канал Baza.