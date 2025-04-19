Кравцов: в России появится единое расписание уроков в школах

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В России введут единое расписание уроков в школах. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — делится Кравцов с РИА Новости.
Таким образом власти хотят организовать четкое понимание нагруженности у учителей, а еще какое именно число уроков для школьников провел педагог.
К тому же с 1 сентября этого года в стране появится единое планирование школьных предметов. Под это попадает план о нормировании проведения контрольных и проверочных работ, которые должны составлять 10% от общего количества уроков.
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