Российским пенсионерам могут скоро начать платить 13-ю пенсию

Представители Москвы и Московской области вошли в топ-5 по числу заявок на участие в шестом сезоне международного проекта «Ледокол знаний». Победители конкурсного отбора присоединятся к экспедиции Росатома к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», сообщает пресс-служба проекта.