Российским пенсионерам могут скоро начать платить 13-ю пенсию

Фото: iStock/mars58
В Госдуме активно дорабатывают законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом сообщил представитель ЛДПР, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.
«Поддержка в таком формате (от правительства — ред.) будет, ждем определенных согласований, внесем инфоповод, как только будет информация», — рассказал Чернышов в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что над законопроектом ведётся активная работа.
Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отмечала, что неофициальная работа может оставить человека без пенсии по достижении нужного возраста.
Читайте также:
Миронов предложил установить пенсию на уровне цены потребительской корзины
Индексация социальной пенсии коснётся более 120 тыс. жителей Подмосковья
Индексация пенсии с 1 апреля: кому и на сколько увеличат выплаты?
Элина Позднякова