Кражи участились на популярном курорте

17 сентября 2026, 21:43

Генконсулы РФ на Мальдивах предупредили граждан России об участившихся кражах

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Генеральное консульство России на Мальдивах выступило с предупреждением для российских туристов из-за участившихся случаев краж в отелях. Об этом стало известно 17 сентября. Информация есть в телеграм дипломатов.





По данным диппредставительства, злоумышленники все чаще похищают денежные средства и мобильные телефоны из сейфов в гостиничных номерах. В связи с этим российским гражданам рекомендуют не хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в апартаментах. В диппредставительстве отметили, что руководство отелей не идет навстречу пострадавшим туристам, а похищенные деньги не возвращаются.





«На данный момент полиции ни разу не удавалось решить подобные вопросы в пользу туристов. Отметим также, что фотографирование содержимого сейфа и личных вещей не имеет юридической силы и не может рассматриваться как гарантия сохранности имущества», — подчеркнули в генконсульстве.