Иностранцы дебоширили на борту российской авиакомпании и обокрали пассажиров
Инцидент произошёл на борту самолёта, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Стамбул. Об этом стало известно 6 августа.
Как сообщает Telegram-канал Baza, трое мужчин из иностранного государства успели обокрасть нескольких попутчиков ещё до завершения посадки. Одна из пассажирок обнаружила пропажу денег из ручной клади — вместо них в сумке оказался муляж. Женщина указала на подозреваемых членам экипажа, однако при попытке задержания нарушители оказали сопротивление и устроили скандал на борту.
По словам очевидцев, злоумышленники, имеющие азиатскую внешность, путешествовали без сдаваемого багажа и ручной клади. Прибывшие на вызов сотрудники полиции вывели мужчин из самолёта, после чего провели проверку вещей и багажа остальных пассажиров.
Из-за происшествия вылет воздушного судна задержался на 30 минут. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
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