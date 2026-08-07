Иностранцы дебоширили на борту российской авиакомпании и обокрали пассажиров

07 августа 2026, 14:55

Baza: Иностранец вместо денег подложил муляж клиентке «Уральских авиалиний»

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Инцидент произошёл на борту самолёта, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Стамбул. Об этом стало известно 6 августа.