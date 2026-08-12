Саудовскую принцессу обокрали в Каннах на полмиллиарда евро

12 августа 2026, 21:04

Le Figaro: Саудовскую принцессу обокрали в Каннах на 500 тыс. евро

Фото: istockphoto/megakunstfoto

В Каннах произошла кража у саудовской принцессы. Неизвестные похитили у нее ювелирные украшения и предметы роскоши на общую сумму около 500 тысяч евро, сообщает 12 августа газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.