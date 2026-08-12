Достижения.рф

Саудовскую принцессу обокрали в Каннах на полмиллиарда евро

Le Figaro: Саудовскую принцессу обокрали в Каннах на 500 тыс. евро
Фото: istockphoto/megakunstfoto

В Каннах произошла кража у саудовской принцессы. Неизвестные похитили у нее ювелирные украшения и предметы роскоши на общую сумму около 500 тысяч евро, сообщает 12 августа газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.



Инцидент случился вечером 9 августа в частном доме принцессы, расположенном в департаменте Приморские Альпы. В момент ограбления сама хозяйка и ее семья отсутствовали в жилище. О происшествии правоохранителям около часа ночи 10 августа сообщил личный секретарь семьи.

По предварительным данным, злоумышленники проникли в дом и взломали сейф. Среди похищенного — драгоценности, изделия из кожи класса люкс, а также восемь тысяч евро наличными.

Личности подозреваемых пока не установили. Имя пострадавшей принцессы Саудовской Аравии не разглашается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0