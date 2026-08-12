Саудовскую принцессу обокрали в Каннах на полмиллиарда евро
В Каннах произошла кража у саудовской принцессы. Неизвестные похитили у нее ювелирные украшения и предметы роскоши на общую сумму около 500 тысяч евро, сообщает 12 августа газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Инцидент случился вечером 9 августа в частном доме принцессы, расположенном в департаменте Приморские Альпы. В момент ограбления сама хозяйка и ее семья отсутствовали в жилище. О происшествии правоохранителям около часа ночи 10 августа сообщил личный секретарь семьи.
По предварительным данным, злоумышленники проникли в дом и взломали сейф. Среди похищенного — драгоценности, изделия из кожи класса люкс, а также восемь тысяч евро наличными.
Личности подозреваемых пока не установили. Имя пострадавшей принцессы Саудовской Аравии не разглашается.
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