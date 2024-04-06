Прокуратура назвала причину прорыва дамбы в Орске

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Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошёл из-за того, что своевременно не были приняты меры по поддержанию её надлежащего технического состояния. К таким выводам пришли сотрудники региональной прокуратуры, занимающиеся проверкой инцидента.
Представители надзорного ведомства обратились в следственные органы возбудить дело о халатности и нарушении требований безопасности при проведении строительных работ, сообщает «КП». Ранее стало известно, что органы Ростехнадзора выявили серьёзные нарушения при содержании и эксплуатации объекта.
Строительство дамбы в Орске было завершено в 2014 году. Стоимость проекта составила 900 миллионов рублей. В результате прорыва дамбы более десяти тысяч человек и четыре тысячи домов в Орске попали в зону затопления.
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Александр Бойцов