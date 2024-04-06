Вторая группа спасателей МЧС прибыла в Орск спецбортом

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В Орск, в котором на данный момент объявлено чрезвычайное положение, со второй группой спасателей прибыл специальный самолет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), сообщает ТАСС.
В Орске приземлился самолет Ил-76 МЧС России. На его борту находятся 50 спасателей из отряда «Центроспас» МЧС Московской области. С собой они доставили плавательные средства, высокопроходимые аппараты, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты. Ожидается, что эти команды усилят группировку ведомства, работающее в зонах затопления города.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек.
Ранее администрация города Орск объявила срочную эвакуацию жителей шестого микрорайона. Для эвакуированных жителей были подготовлены четыре пункта временного размещения.
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Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек.
Ранее администрация города Орск объявила срочную эвакуацию жителей шестого микрорайона. Для эвакуированных жителей были подготовлены четыре пункта временного размещения.
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Александр Климов