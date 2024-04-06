«Ситуация критическая»: Мэр Оренбурга Салмин о ситуации в Орске

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Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей отдаленных поселков и СНТ срочно эвакуироваться в связи с подъемом уровня воды в реке Урал, сообщается в Telegram-канале мэра.
«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров!» – написал Салмин, отметив, что такой уровень превышает неблагоприятное значение, и вода продолжает прибывать.
По его словам, в городе подтоплено более 300 домов и 750 участков. Мэр призвал жителей брать с собой личные документы всех членов семьи, деньги, ценности, лекарства и предметы первой необходимости и уезжать к родственникам и знакомым или в пункты временного размещения.
Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.
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Александр Климов