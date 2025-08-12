В Госдуме раскрыли последствия запрета мигрантам бесплатно учиться в школах

12 августа 2025, 14:26

Депутат Фёдоров: без школьного образования мигранты уйдут в криминал

Фото: iStock/hxdbzxy

Депутат Госдумы Евгений Федоров резко раскритиковал обсуждаемый в парламенте законопроект, предполагающий введение платного среднего и профессионального образования для детей мигрантов. По его словам, такая мера может привести к росту преступности среди несовершеннолетних иностранцев.