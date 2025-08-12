В Госдуме раскрыли последствия запрета мигрантам бесплатно учиться в школах
Депутат Госдумы Евгений Федоров резко раскритиковал обсуждаемый в парламенте законопроект, предполагающий введение платного среднего и профессионального образования для детей мигрантов. По его словам, такая мера может привести к росту преступности среди несовершеннолетних иностранцев.
Парламентарий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что существует только два пути: запретить всем иностранцам находиться на территории России, забыть о продвижении русского мира и лояльности к России или же дать возможность мигрантам интегрироваться. Без образования, по его словам, дети граждан других государств начнут стремительно пополнять криминальный мир.
Тем не менее, инициатива о платном образовании для мигрантов уже нашла поддержку у ряда депутатов. В частности, Сергей Миронов и Ярослав Нилов заявили, что в школах России сегодня обучаются около 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев, что, по их мнению, создаёт перегрузку для образовательной системы, учителей и местных бюджетов.
Кроме того, авторы законопроекта предложили ограничить количество попыток для сдачи несовершеннолетними мигрантами обязательного теста на знание русского языка – не более трёх раз.
