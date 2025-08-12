Сейсмологи объяснили сотни землетрясений на Камчатке законом Омори
На Камчатке после самого мощного за последние 70 лет землетрясения зафиксировано более сотни подземных толчков. По данным специалистов, такая активность укладывается в рамки так называемого закона Омори, согласно которому после сильного землетрясения неизбежна серия афтершоков.
Замдиректора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев в беседе с РБК пояснил, что колебания земной коры постепенно идут на спад, но могут продолжаться неделями. Одновременно с этим фиксируется повышенная вулканическая активность: на фоне сейсмических процессов произошло извержение Ключевской сопки и вулкана Крашенинникова. Кроме того, вулкан Мутновский уже извергался 16 раз за время наблюдений.
Как ранее сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, в результате основного подземного удара полуостров Камчатка физически сместился на юго-восток.
Специалисты продолжают мониторинг региона, предупреждая о возможных повторных толчках и сохраняющейся опасности для населения.
