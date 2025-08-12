Сейсмологи объяснили сотни землетрясений на Камчатке законом Омори

12 августа 2025, 14:35

Фото: iStock/KONSTANTIN AKIMOV

На Камчатке после самого мощного за последние 70 лет землетрясения зафиксировано более сотни подземных толчков. По данным специалистов, такая активность укладывается в рамки так называемого закона Омори, согласно которому после сильного землетрясения неизбежна серия афтершоков.