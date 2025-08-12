Родителям объяснили важность школьной формы
Омбудсмен Володарский: социальное неравенство является причиной школьной травли
Школьная форма формирует дисциплину и помогает избежать травли из-за социального неравенства среди учеников. Так считает омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Все же школьная форма нам нужна. Она даст почувствовать ребенку принадлежность к той или иной школе и сформирует дисциплину — это один из главных и необходимых навыков сегодня», — сказал Володарский в разговоре с Общественной Службой Новостей.
При этом он отметил, что школьная форма не должна быть единой во всех регионах РФ, а образовательные учреждения должны иметь возможность самостоятельно выбирать форму.
Володарский также рассказал, что 14 лет был директором школы и замечал, как в детях зарождалась брендозависимость, которая делила учеников по социальному признаку, и начинался буллинг. Он считает, что введение формы помогло бы избежать проявления неравенства среди школьников.
В свою очередь юрист Илья Русяев рассказал «Москве 24», что родители имеют возможность воспользоваться различными мерами поддержки перед 1 сентября.
Он напомнил о едином пособии на детей до 17 лет для семей с низкими доходами. Кроме того, теперь можно получить остаток маткапитала, если он не превышает 10 тысяч рублей. Тратить эти деньги можно на любые нужды.
Юрист отметил, что в регионах России существуют свои программы поддержки.
«Например, в Москве многодетные родители получают почти 14 тысяч рублей на школьную форму для каждого ребенка-школьника, в других регионах суммы и условия отличаются», — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что такие программы рассчитаны на многодетные и малообеспеченные семьи.
Русяев добавил, что все школьники обеспечиваются бесплатными учебниками, а ученики младшей школы — завтраками.