Почти сто россиян потеряли миллионы из-за мебельной мошенницы
В республике Бурятия возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 39-летней предпринимательницы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По информации следствия, с начала 2024 года до середины 2025-го продавцы мебельного магазина, которым управляла мошенница, по её указанию публиковали объявления о продаже мебели по существенно заниженным ценам. При оформлении заказов аферистка настаивала на полной предоплате, обещая доставить товар в течение 2-6 месяцев.
Полученные средства она присваивала, а покупатели так и не получали свои заказы. В результате её действий пострадали более 90 человек, общая сумма ущерба составила свыше 5 миллионов рублей. На период расследования женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
