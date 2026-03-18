В Москве задержали группу мошенников, похитивших более 100 млн рублей
Видео: пресс-служба Росгвардии
В Москве при содействии спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве. Операция прошла на северо-западе столицы при участии СОБР «Центр».
По данным правоохранителей, злоумышленники обманули 19-летнюю москвичку, представившись сотрудниками различных организаций. Сначала они получили от нее код из сообщения, а затем убедили, что от ее имени якобы ведется противоправная деятельность.
Под угрозой уголовной ответственности девушку заставили «задекларировать» имущество. Узнав о наличии в квартире двух сейфов с деньгами родителей, мошенники настояли на их вскрытии. Не имея паролей, девушка впустила в квартиру «представителей».
Трое злоумышленников вскрыли сейфы, похитили наличные, ювелирные изделия и дорогие часы. Общий ущерб составил 106 миллионов рублей.
В ходе оперативных мероприятий задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет. По версии следствия, часть похищенного была передана курьеру, который конвертировал деньги в криптовалюту и отправил организаторам. Другой участник должен был реализовать ценности на сумму 51 миллионов рублей, однако был задержан.
Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцам. Возбуждено уголовное дело.
