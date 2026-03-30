Криминолог озвучила алгоритм действий мошенников при вербовке детей
Мошенники активно вербуют подростков для совершения преступлений через сайты знакомств. Об этом «Известиям» сообщила криминолог, доцент кафедры криминологии и уголовно‑исполнительного права МГЮА Себила Саламова.
По словам эксперта, злоумышленники выстраивают свою работу поэтапно. Сначала они предлагают подросткам выполнить простые и на первый взгляд безобидные задания — например, перевести деньги, передать какое‑либо сообщение или сделать фотографию определенного объекта. Постепенно требования становятся все серьезнее, пока не доходят до откровенно противоправных действий.
Саламова пояснила, что в процессе такого взаимодействия у подростка формируется опасная иллюзия: он начинает считать, что сотрудничает со взрослыми людьми, которые к тому же платят за выполнение поручений, — а значит, им можно доверять. Именно это ложное ощущение надежности делает несовершеннолетнего более уязвимым, и следующее полученное им задание уже оказывается заведомо незаконным.
После совершения преступления мошенники переходят к открытому психологическому давлению. Они запугивают жертву правовыми последствиями и используют угрожающие фразы — например, напоминают, что знают адрес проживания подростка и грозят привлечь к ответственности его родителей.
Криминолог также подчеркнула, что аферисты не ограничиваются поиском подростков с девиантным поведением. Зачастую их жертвами становятся несовершеннолетние, которые испытывают одиночество или сталкиваются с финансовыми трудностями.
