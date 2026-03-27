В МВД России назвали основные правила защиты от мошенников
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале напомнила об основных правилах защиты от мошенников.
При звонках от незнакомцев Ирина Владимировна посоветовала сразу прекращать разговор, не переводить деньги на счета третьих лиц и ни в коем случае не называть коды из СМС.
Волк подчеркнула: неважно, кем представляется звонящий — сотрудником поликлиники, банка или портала госуслуг, — разговор нужно прекращать сразу. Кроме того, она предостерегла от переводов на «безопасные счета»: таких реквизитов не существует.
Отдельно представитель ведомства добавила, что нельзя передавать коды из СМС, даже если просьбы звучат убедительно: каждый такой код открывает мошенникам доступ к личной информации.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян для доступа к «Госуслугам».
