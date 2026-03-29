Вдова бойца СВО отдала мошенникам многомиллионную сумму
В Кемеровской области мошенники обманом похитили у жительницы Киселевска 16 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.
По предварительной информации, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Министерства обороны России. Он заявил, что ее супруга, погибшего в зоне СВО, представили к награде, однако для оформления документов требуется предоставить паспортные данные и СНИЛС. Потерпевшая передала запрашиваемую информацию.
Позднее в мессенджере ей пришло сообщение о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием номера «горячей линии». Позвонив по нему, женщина связалась с людьми, которые представлялись сотрудниками «Госуслуг», Центробанка и ФСБ. Они убедили ее, что с ее счетов якобы пытаются перевести деньги в пользу ВСУ, и для предотвращения уголовного преследования необходимо срочно снять средства и передать их «для размещения на безопасном счете».
Злоумышленники также требовали сохранять происходящее в тайне, угрожая ответственностью за разглашение. Следуя их указаниям, женщина сняла со счетов 16 млн рублей и передала деньги курьеру.
После того как мошенники перестали выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению.
